房地產類股賣壓出籠 港股收黑

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香港股市今天收黑，進入修正期，受累於房地產類股賣壓出籠，投資人也追蹤美股下跌動向。

恆生指數下跌0.80%或173.60點，收21636.20點，從9月9日的高點重挫超過10%。

上海證交所綜合指數上漲0.07%或2.13點，來到3139.56點；深證綜指下挫0.13%或2.66點，來到1993.37點。（譯者：中央社劉文瑜）1051222

(中央社)