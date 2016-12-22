偽造上海迪士尼入園票 被判39個月
上海迪士尼6月開幕以來，首例因販賣偽造入園票的刑事案件判決出爐，被告被判有期徒刑39個月，並處罰金人民幣1萬元（約新台幣4萬7000元）。
不少人都有在網路上買到假貨的經驗，票券也是容易造假的品項。中新網報導，鄭姓被告先在迪士尼官網買到一張真票，透過軟體修改二維條碼和入園日期偽造成假票，在自己經營的淘寶網店上出售，非法獲利6萬8000多元，累計38人受騙。
為了讓自己的旅行社網店能取信於人，鄭姓被告透過「刷單」假交易和偽造評價等方式包裝網店，光是今年4月的網站交易記錄就高達數百條。
4月起，他以499元一張成人票和375元一張兒童票的價格出售了200多張假門票。鄭姓男子稱自己是因為還不起房貸、炒股虧錢，眼看「迪士尼熱」出現，於是動了歪腦筋。
上海市浦東新區人民法院今天上午作出一審判決，以詐騙罪判處被告有期徒刑39個月，並處罰金1萬元。1051222
(中央社)
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