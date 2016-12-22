歐巴馬日前談話 呂秀蓮批近似巴結
針對美國總統歐巴馬日前用「實體」（entity）及「自治區」（autonomy）界定台灣的地位，又說只要給予台灣人民相當程度的自治，台灣就不會宣布台灣獨立，前副總統呂秀蓮今天表示，歐巴馬在記者會上近似巴結，是否因為對台灣問題不甚了解？台灣人民應糾正歐巴馬談話的所以錯誤，並呼籲全國各界發起「一人一信」運動，向美國及全世界宣示：台灣是主權獨立的國家，絶非「自治實體」！
呂秀蓮今天並與台灣社暨北社社長張葉森、台灣聯合國協進會秘書長羅榮光、台灣政經戰略研究文教基金會執行長張旭成、台北市水噹噹姊妹聯盟理事長陳亮吟等20多個社團代表發表4點聲明。呂秀蓮在致歐巴馬總統的中、英文信中指出，一、早在1895年中國就將台灣「永久割讓」給日本。1951年，日本依照美國及盟國所簽訂的舊金山和約「無條件放棄台灣主權」之後，並未明言台灣的歸屬。
二、 1996年3月23日台灣實施有史以來第一次總統直選，當時承蒙貴國協防，選舉順利完成，台灣人的「國民主權」首度落實。從此台灣成為主權獨立、高度民主的國家，2300萬優秀又愛好和平的台灣人享受民主、自由和繁榮，並且擁有可觀的國防力量，維持22個邦交國，是現代化國家成功的典範，台灣絕非「自治實體」。
三、 美國與台灣具有「特殊的國與國關係」，過去曾經建立長久的邦誼；1979年斷交之後，貴國國會制定「台灣關係法」，維繫雙方深遠的關係。如今川普總統當選人既已稱呼蔡英文總統為「台灣總統」，我們期待美國新政府及新國會認真檢討並提升美台關係，以鼓勵台灣有效參與國際事務，發揮柔性國力，促進世界和平。
四、 世界上只有一個中國，正如世界上只有一個美國、一個日本……台灣完全同意。但世界上也只有一個台灣！台灣的人口居全球第52名，土地136，經濟實力27，是全球200個國家當中的優質中等國家。請閣下及世界各國在承認一個中國的同時，也承認一個台灣，還2300萬台灣人尊嚴和公道！
(中時)
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