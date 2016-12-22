海山警攔截圍捕演練 建構全面治安網絡

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新北市海山警分局今（22日）與華南銀行實施攔截圍捕防搶演練。（葉書宏翻攝）

新北市海山警分局今（22日）與華南銀行實施攔截圍捕防搶演練。（葉書宏翻攝）

新北市海山警分局今（22日）與華南銀行實施攔截圍捕防搶演練。（葉書宏翻攝）

新北市海山警分局今（22日）與華南銀行實施攔截圍捕防搶演練。（葉書宏翻攝）

新北市海山警分局今（22日）與華南銀行實施攔截圍捕防搶演練，藉由整體快速機動反應勤務作為，除考驗員警實況執勤如遇轄區金融機構遭搶應變能力，並強化攔截圍捕機制，建構全面治安網絡，達到防制機先，以有效執行社會治安維護。

演練多由畢業未滿三年之基層員警擔綱，歹徒於搶劫銀行時槍聲大作，讓銀行行員及路過民眾稱讚警方演習逼真，且震撼力十足，其中員警更利用歹徒遺留之行動電話中所遺留之臉書頁面，透過「公開資訊蒐集」方式，輔助警政相關查詢系統，有效確認歹徒真實身分，再經由歹徒臉書訊息，過濾出另名歹徒。

經員警多層次警網攔截圍捕，最後將歹徒順利攔停，警方於執行攻堅時，為有效讓勤務指回中心瞭解現場實際情境，警方以M-POLICE及時影像傳輸，將攻堅現場實際影像回傳，充分將警用裝備有效運用於攔截圍捕勤務中，並透過心戰喊話，成功讓歹徒棄械投降。

演練中，由於員警精湛的演出及執行路檢攔查員警動作逼真，一度讓現場路過民眾誤以為真，還好看到車輛上「攔截圍捕演練」字樣，才讓路過民眾鬆了一口氣。

海山警分局長陳木樹表示，「警力有限、民力無窮，只有警民通力合作才能有效維護社會治安，共創警民防護網，讓全民無後顧之憂」。

(中時)