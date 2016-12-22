人間‧山水藝術展 15位創作者心靈風景
「人間‧山水」藝術創作邀請展從24日至明年2月12日，在羅東文化工場舉辦，參展藝術家有廖修平、陳忠藏、鐘有輝、賴麗雲…等15人，展出作品有74件，有油畫、版畫、水彩、書法、玻璃藝術等創作類型，盼能讓觀賞者從各式媒材作品中，體驗創作者的生活經驗與生命歷練。
策展人潘勁瑞表示，以「人間‧山水」為題，就是要讓人了解「人生的風景到底是什麼？」展出的目的是藉由藝術家豐富的生活經驗，透過作品將心裡感受、想法、豐富際遇呈現出來，也希望能讓這份藝術能量在文化工場展現，以提升宜蘭縣溪南地區的藝文風氣。
「人間‧山水」藝術創作邀請展是24日舉辦到明年2月12日，25日是開幕茶會，展出地點為羅東文化工場2樓天空藝廊，開放時間為周二至周日上午9時至下午5時，周一與每月最後一日休館。
(中時)
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