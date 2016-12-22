清泉寺師父捐愛心物資 溫暖弱勢家庭的心

新竹市清泉寺釋專慈師父及信士們，22日下午在衛生社福大樓寒冬送暖。（郭芝函攝）

用愛心物資支援弱勢民眾！新竹市清泉寺釋專慈師父及信士們，22日下午在衛生社福大樓，捐出360件暖暖被、50箱金門手工麵條及120包米粉，提供有需求的弱勢家庭及民眾，在寒冬來臨前做好保暖準備。

22日由副市長沈慧虹代表感謝清泉寺釋專慈師父及信士們，每年固定捐贈暖被及食品物資，這次約300名的弱勢民眾受惠，而活動中受贈的代表84歲侯奶奶，是轄內獨居長輩，首次收到暖暖被的物資，再加上平時生活有志工的噓寒問暖，心裡相當開心。

市長林智堅表示，一個幸福的城市，除了政府投入資源，更需要民間企業的挹注，感謝清泉寺釋專慈師父及信士們的付出，同時也希望更多愛心企業及團體，為這個城市打開幸福與愛的保護傘，一起守護新竹市。

社會處表示，自民國1998年起，釋專慈除已經捐出8部救護車及大批的醫療器材，近年來更是針對民眾陸續捐贈暖暖被毯、手工麵條及營養口糧等民生物資，而且每年在寒冬來臨前不間斷捐輸，目的就是希望能夠讓本市弱勢家庭及民眾，能夠暖暖過冬，照亮新竹的每一個角落。

社會處呼籲，透過釋專慈拋磚引玉的義行，能夠號召更多民眾共同加入「支援前線」的行列，將愛送到新竹市的各角落，讓弱勢民眾感受到溫暖的關懷，有關物資捐(受)贈事宜，歡迎洽社會處03-5352657。

(中時)