又來跟牛爾學保養！「出國為何不要帶防曬？」、「延長氣墊粉餅使用時間的秘訣」、「敷泥狀面膜不怕刺痛」。

《VOGUE》雜誌提供。

學海無涯，用在任何領域都適用，當然也包含了美容知識，這次採訪牛爾老師，短短半小時內，又學到不少、以前沒聽過的保養秘訣，以下不藏私分享，推薦給各位女孩、更新自己的美麗知識庫。

1. 出國不帶防曬都在當地買

「我都會在當地買，因為當地的防曬會比較適合當地的氣候。」如亞洲防曬品，大多強調質地清爽，但持久往往不夠需要常常補擦，「在歐洲使用、一不注意就很容易曬傷，我在法國當地藥局買的防曬，質地雖然偏厚，但能附著肌膚的時間較長，防護力夠、當地天氣乾燥，使用起來也不會不舒服。」

2. 美容油能延長氣墊粉餅使用期。

別急著把粉撲按壓不出來的氣墊粉餅丟掉，「在刷子上先滴上幾滴美容油，接著重複刷氣墊，妳會發現粉底液慢慢融在刷子上，依照這種方法，幾乎可讓氣墊粉餅多用一個月，當然，這麼做妝感會更光潤、很適合冬天。」

3. 美容油打底、泥狀面膜不易刺痛。

肌膚偏薄的女孩，使用深清式面膜常會出現刺痛感，牛爾老師有秘訣，在抹面膜前，先薄抹一層美容油，接著再敷、不適感會緩解許多，也很好清洗掉。「另外，美容油也能避免泥膜過乾，造成肌膚的水分被過度吸收。」

※來源：VOGUE.TW

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