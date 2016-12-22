中市弱勢家庭房屋修繕志工隊今成立

台中市弱勢家庭房屋修繕志工隊成立，全面整合市府、民間力量發揮整體效益！（陳世宗攝）

台中市政府以打造「志工首都」為願景，推動志願服務參與，由多個勞工團體組成的弱勢家庭房屋修繕志工隊，22日由副市長林陵三授旗成軍，展開服務。林副市長也頒發感謝狀表揚捐助修繕專款的單位團體，感謝他們成為志工服務的後盾，與市府攜手合作、照顧弱勢。

今日活動，包括副市長林陵三、市府勞工局長黃荷婷、社會局長呂建德、台中市總工會理事長陳金源、台中市職業總工會理事長羅永增、大台中職業總工會理事長林蓮助、台中直轄市總工會理事長花錦忠、台中市勞工志願服務協會理事長張月娟、志工隊、多家企業代表等人都共襄盛舉。

林陵三表示，很高興今日見證弱勢家庭房屋修繕志工隊成立，相信志工隊透過專業技能，可提供更多資源給弱勢家庭。他感謝志工、各單位團體、企業投入人力及經費，透過市府與民間力量結合，更能發揮資源效益。

林陵三說，台中近2年志工人數成長快速，從原本8萬多人到今年已突破9萬2,000人，市府持續號召志願服務參與，志工人數往10萬人的目標邁進，希望打造台中成為志工首都，也為2018台中世界花卉博覽會、2019東亞青年運動會做好準備。

勞工局黃荷婷指出，希望用愛及希望結合大家的力量，縮短城鄉差距、扶植弱勢家庭。弱勢家庭房屋修繕志工隊集結各類專長勞工組成，整合多元資源，在企業等單位團體捐助資金下，將可實現照顧弱勢的目標，希望透過勞資互相合作，與政府力量相輔相成。服務對象以符合社會局中低收入戶、獨居老人、身心障礙勞工等為主，將透過社會局了解需求，未來也會藉由主動探訪，協助更多有需求者獲得資源。

社會局呂建德認為，今年7月的尼伯特風災造成台東縣重創，台中市總工會在市政府協調下，颱風過後立即動員鐵工、水電等專業技術人員及機具協助救災，充分發揮專業志工奉獻精神；今日各類專長勞工組成弱勢家庭房屋修繕志工隊，將透過與市府社會局及勞工局合作，達成協助弱勢及鼓勵志願服務參與的多重目標。

今日活動也表揚15位勞工局志工，志工隊長沈碧霞表示，志工夥伴們投入志願服務，只要能幫助到人「再累都甘願」，也有成就感。另外，並頒發感謝狀，表揚捐助弱勢家庭房屋修繕專款的工會、企業等單位團體，感謝他們成為志工服務的後盾。

(中時)