女權之路進化史！女王Beyonce不可錯過的音樂10大事件(上)
出道13年，秉持著重質不重量的原則，僅發行6張錄音室專輯，不斷突破與創新，改變規則引領世界，成就了今日歐美流行樂壇的女王碧昂絲Beyonce。綜觀碧昂絲Beyonce的專輯發展趨勢，猶如一部「女權主義」進化論，一直到近來融入政治意識及黑人種族議題，藝術視覺專輯的宏觀格局，儼然為一種流行文化現象。
1.2000年〈Independent Women Pt. I〉
真命天女Destiny’s Child時期的《Independent Women》象徵碧昂絲女權主義的萌芽期，也是當時電影《霹靂嬌娃Charlie’s Angels》的主題曲，從此奠定真命天女Destiny’s Child女子天團的地位。
2.2003年〈Crazy In Love〉
首張專輯《 Dangerously In Love》是純粹迎合市場需求的純商業專輯。歌曲大多為R&B芭樂情歌或是舞曲風格，像是〈Crazy In Love〉或是〈irreplaceable〉，脫不了賣弄性感或是男女情愛的內容。
3.2006年《Dream Girls》
歷經真命天女Destiny’s Child解散後，碧昂絲Beyonce在發展歌唱事業之餘，於當年演出音樂電影《Dream Girls》Deena Jones一角。以一首〈Listen〉奠定鐵嗓女歌手的名號，也憑藉電影一角獲得金球獎提名殊榮。
4.2008年《雙面碧昂絲I Am…Sasha Fierce》
第三張專輯《雙面碧昂絲I Am…Sasha Fierce》，著重於個人行象塑造，展現一動一靜的雙面對比。〈I Am…〉展現沉穩內斂深情的碧昂絲Beyonce，揮別過往帶點炫技飆高音的嗓子；〈Sasha Fierce〉則是碧昂絲虛構出來的人物，唯我獨尊、具侵略性且豔光四射的女人形象。該張專輯當年贏得了六座葛萊美獎，誕生像是〈If I Were a Boy〉、〈Single Ladies (Put a Ring on It)〉、〈Halo〉等大熱單曲，但曲風拘限Dance Pop和Ballad，仍停留在商業流行專輯的階段…
5.2011年《4》
2011年初，碧昂絲Beyonce與經紀人父親終止長達十年的合作關係，象徵真正獨立的開始，也因此第四張專輯《4》漸漸脫離主流市場的胃口，為邁向藝術專輯的序曲。首波單曲〈Run the World (Girls)〉，極端的女權主義意識，將女性塑造為女戰士，傳遞想稱霸全世界的渴望；〈Best Thing I Ever Had〉、〈Love on Top〉則傳遞沉浸在新婚喜悅。然而這張專輯可能是碧昂絲Beyonce歌唱生涯的一次滑鐵盧，銷售不如預期 (與個人生涯相比而言)，原因在於激進的女權理念與黑人種族文化仍難入主流之列。
※來源：Vogue TW
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