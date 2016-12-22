金門老榕樹影響地基 怪手移除
金門縣金城鎮外武廟旁榕樹因盤根錯節，危及民房地基，並造成道路鋪面毀損；經屋主向建設處申請後，今天動工移除一株，另株則是修剪後樹立原地，縣府對造成民眾的誤會致歉。
金門民眾今天投訴表示，位在金城鎮外武廟旁的兩棵百年榕樹，慘遭怪手移除，令人不捨。當地民眾說，下午西照時，這些榕樹是在地居民樹蔭乘涼的好所在，剷除後破壞了居民與植物的依存關係，質疑有人破壞生態環境。
建設處表示，移除榕樹是是汪姓地主4月間提出的申請，縣府5月會勘後，同意移植。
建設處農林科進一步表示，考量榕樹生長勢旺盛，除根細已造成旁屋地基結構及道路鋪面毀損外，週期性掉落榕果也造成環境髒汙及巷道交通問題；經過相關單位研商後，考量榕樹並非列管老樹，而且沒有其他合宜處理方案，在縣府前秘書長黃景舜決議下，同意移植到前埔苗圃；但其中一株榕樹因施作困難，暫時以去強修枝方式處理，仍樹立在原處。
農林科表示，本案經過會勘決議後，曾進行多次評估；基於屋宅及民眾安全，只能以移植方式延續林木的生命；另一株經過修剪後將視它的生長狀況，再評估適當地點移植，後續將責請林務所加強照護作業。
此外，建設處對移除林木造成民眾的誤解，表達歉意。1051222
(中央社)
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