淘寶重登惡名市場 阿里巴巴疑政治影響

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美國貿易代表辦公室將阿里巴巴集團旗下淘寶網重新列入販賣侵權產品的「惡名市場」名單，阿里巴巴集團今天表示，高度懷疑這一決定是否實事求是，抑或是被當前政治氛圍所影響。

媒體報導，美國貿易代表辦公室（USTR）發布有關智慧財產權的報告，認為淘寶網假貨過多，因此將淘寶網再度列入販賣侵權產品的「惡名市場（Notorious Markets）」名單。USTR曾於2012年將阿里巴巴集團從該名單移除。

對此，阿里巴巴集團發出聲明表示，阿里巴巴集團對於美國貿易代表辦公室將淘寶網納入「惡名市場」名單的決定感到非常失望。4年前，該辦公室已將阿里巴巴集團從這一名單上移除。

阿里巴巴集團強調，4年來，阿里巴巴集團與品牌權利人、執法機構開展了一系列將造假者繩之於法的實際行動，更有效、更先進地開展了知識產權保護工作。而美國貿易代表辦公室恰恰在這個時候將阿里巴巴集團重新列回「惡名市場」名單，阿里巴巴集團高度懷疑這一決定是否實事求是，抑或是被當前的政治氛圍所影響。

阿里巴巴集團指出，目前有超過10萬品牌在阿里巴巴集團旗下平台上開展業務，它們不可能全都做出錯誤判斷，這也恰恰體現了品牌權利人對阿里巴巴集團的高度信任。

阿里巴巴集團也提出過去一年在知識產權保護方面的工作及成果。例如，截至2016年8月份止的12個月內，阿里巴巴集團主動下架了3.8億個產品，關閉了18萬個淘寶店鋪。

此外，阿里巴巴集團表示，打假系統每秒處理1億條數據，能在一天內掃描超過1000萬個產品。阿里巴巴集團也推出「誠信下架機制」，截至2016年9月份已有約900個商家參與，較前一年增長250%，其中3分之2為國際品牌，至今已有約1100個商家參與。1051222

(中央社)