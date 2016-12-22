聯結車撞倒施工架 淡海輕軌鷹架倒塌

新北市淡水區淡金路一段、國泰橋與金龍橋頭附近輕軌工程鷹架倒塌。（陳心瑜翻攝）

(19:08更新內文)淡海輕軌工程意外頻傳，今天晚上6時20分許，新北市淡水區淡金路一段、國泰橋與金龍橋頭附近輕軌工程鷹架倒塌，疑因遭聯結車占用內側車道，幸無波及人車，而淡金路往三芝方向只剩一線道供通行，因正值下班交通尖峰時段，造成車流嚴重回堵，警方已到場疏導交通並吊離倒塌鷹架，並準備吊離圍牆。

新北市捷運局澄清，事發原因為聯結車撞倒圍籬機車區內施工架所致。

(中時)