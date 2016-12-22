在某時某種機遇下的抉擇，將改變一生！改變張惠妹人生的《姊妹》二十年後再次感性重唱

《VOGUE》雜誌提供。

天后張惠妹1996年以《姊妹》專輯，唱出人氣也讓阿妹一路站上了歌壇頂尖的地位，20年過去，12月13日正好滿阿妹出道20年的日子，她為感謝歌迷一路以來的支持，特別改編重唱《姊妹》並感性地在MV中說：｢唱了這麼多年，我一直都知道，腳底下的舞台總是可以讓無形的愛，變成一種狀態，那些過程、那些眼淚，那些一起度過的日子，只要變成了故事，那就永遠不會消失了，就像一起唱過的歌，總是會讓我們偷偷地掉幾滴眼淚，或像某一句歌詞，可能藏著我們當初的心事，其實我也和大家一樣，在自己的世界裡，努力的生存。｣

《姊妹 2016 （平行宇宙版）》發想來自於波蘭導演奇士勞斯基Krzysztof Kieślowski曾經說過的「人在某一時間、某種機遇下的抉擇，將改變他的一生。」張惠妹在二十年前唱了《姊妹》改變了一生，以平行宇宙的概念呈現當年阿妹沒有選擇當歌手的情況，這首單曲是阿妹自己的想法，找了金曲製作人小安一起討論後，以更貼近目前心境，用比較乾淨的方式來呈現，花了數月修修改改，正式進錄音室一共４次才完成，陳鎮川並為這首新版姊妹寫口白稿，期間更被阿妹退稿多次，阿妹錄唱口白時，心中百感交集，數度落淚哽咽，是一首充滿感謝感激心情的《姊妹 2016 （平行宇宙版）》

為此阿妹特別跟知名廣告導演羅景壬首度合作，並自掏腰包花了300萬，以拍電影的方式拍出這首風格感人的MV，值得一提的是拍片當天竟巧合的是當年製作姊妹首版的張雨生告別人間的日子，阿妹的心情更是難以形容，現在的她已經有自己的公司，繼續做自己喜歡的工作，阿妹感謝當年的這首姊妹，讓她開啟了不一樣的人生。《姊妹 2016 （平行宇宙版）》的歌曲介紹中也感性地寫著：｢世界就是讓你有這麼多感受，不論開心或難過，都直直衝著你來。那時候，有一個女孩，選擇了她的選擇。或許她也沒想到，從那之後，一生可能都要在舞台上度過了。字字句句，一首首唱著，那些歌可能陪著你，在某些時期橫衝直撞，幫你解釋了無法言喻的分離，痛到眼淚像從心裡流出來一樣。當然，也讓你的開心更開心，讓瘋狂更瘋狂，讓愛更愛。｣張惠妹接著要在12月16日重新啟動《烏托邦2.0》巡迴演唱會，讓更多人聽見阿妹唱出的感動。

※來源：聲動娛樂

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