加薪！衛福部規劃 未來照專薪水可逾45K
長照2.0明年正式上路，服務對象擴大至75萬人，照管專員（照專）人力需求大。為增加民眾投入意願，衛福部明年擬調高薪資，「最高薪資」從3.7萬多元增加到4.5萬多元，加薪7751元，漲幅逾2成。衛福部指出，將同時增加各地照專人力，讓每人負責的案家數降至200件，預計明年就可上路。
民眾若有長照需求，可以連絡各地照管中心，照專便會前往案家，進行包括「是否符合資格」、「可接受哪些服務」等評估，但業務量繁重，每名照專平均要負責300~350件案家，甚至有縣市的照專平均負責量高達500件。
衛福部照護司司長蔡淑鳳表示，目前照專初入行，首年月薪是33908元，每年升一級、調一次薪，但第三年就「封頂」，薪水為37783元；衛福部日前通過加薪版本，預計明年起，升級和調薪制度將從三級改為七級，薪水經連調7年後，「頂薪」可來到45534元，調薪幅度逾2成。
蔡淑鳳說，為因應長照2.0上路，明年起，將會視情況增加各地方的照專人力，目標要讓每名照專服務的案家、降至政府規劃的200件個案上限。她補充，該調薪、補人等制度，約在10月達成共識、並跟相關部門報告，同時也已和各地方政府溝通，目前該案已送行政院跑簽核流程，預估明年便可經核定上路。
根據衛福部規定，要成為照專，需先有至少2年的照護工作經驗，並為相關科系大學生、職能治療師、物理治療師、護理師、社工師、營養師、藥師、醫師等。
(中時)
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