賀歲愛情喜劇《擺渡人》，金城武：我覺得是被騙來的

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賀歲愛情喜劇《擺渡人》再推幕後花絮影片「喜劇江湖」篇，梁朝偉、金城武率眾主要演員講述拍攝《擺渡人》的角色花絮以及影片拍攝背後的故事。金城武說本來想說是拍文藝片，沒想到是喜劇，「後來變成喜劇，那也好啊！可是發現還要打、還有動作。」開玩笑說覺得是被騙來拍的。

由王家衛監製、張嘉佳執導的賀歲愛情喜劇《擺渡人》，梁朝偉扮演「金牌擺渡人」陳末，為了拯救落水者使出渾身解數，在此次發佈的「喜劇江湖」特輯中，陳末的世界沒有「不可能」，飆車、功夫、一個打五十個，用梁朝偉的話來講「基本上和一個超級英雄沒有什麼分別」。 扮演陳末「好基友」管春的金城武，則將純真進行到底。 而平日裡開朗活潑，被梁朝偉形容「像一個跳跳糖、火花四濺」的陳奕迅，在片中則扮演「不是喝醉就是哭」的馬力。

不光角色本身充滿顛覆，《擺渡人》這部電影的拍攝幕後也是看點頗多，已經有一段時間沒有以喜劇形象現身大銀幕的梁朝偉此次主演愛情喜劇，說自己已經豁出去了。

在電影中和熊黛林鬥酒的Angelababy穿著單薄的裙子，將滿滿一桶冰直接從頭頂往下灌；而張榕容和杜鵑兩個人儘管在預告片中看起來，一個酷一個美，但為了在電影裡展現出爐火純青的做餅和調酒技術，都經歷了從零開始的一番苦練；為了這部電影最能對自己下狠手的，還要數扮演管春的金城武，他一遍遍吃著著火的滾燙的餅， 連張榕容都說「看著我的眼淚都掉下來。 」

《擺渡人》由王家衛監製、張嘉佳執導，梁朝偉、金城武、陳奕迅、楊穎（ Angelababy）、張榕容、杜鵑、熊黛林聯合出演、李宇春友情客串、鹿晗特別出演。電影將於12 月23(周五)-25日(周日)舉行聖誕口碑場，12月29日(週四)正式上映。

※來源：華納兄弟

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