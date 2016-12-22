劉以豪耶誕傳情沒火花　李懿慘被當兄弟

劉以豪、李懿配對沒火花比較像兄弟。（華視）

劉以豪、李懿配對沒火花比較像兄弟。（華視）

劉以豪、李懿配對沒火花比較像兄弟。（華視）

劉以豪、李懿配對，但先滿足林彥君來個公主抱。（華視）

《名模出任務》本週配對成耶誕情侶出任務。（華視）

耶誕節將至，伊林娛樂製作的華視《名模出任務》本週配對成耶誕情侶出任務，男神劉以豪與李懿配一對，不料兩人搭檔完全不來電，玩遊戲默契超落漆，讓一旁肖想劉以豪已久的林彥君怒喊「太浪費了」。

劉以豪和李懿男神女神配，遊戲過程中磨鼻子、牽手拍情侶照，都不見絲毫火花，就連以兩人三腳方式在園區跑跳完成任務時，也是默契不佳接連出槌，慘遭裝扮成耶誕老人的魔王腳底按摩伺候。合體當情侶會這麼尷尬，原來是因兩人私交甚篤，就連節目中浪漫的單膝下跪戲碼，劉以豪都笑稱感覺像在跟兄弟結拜，李懿也不甘示弱表示，雖然劉以豪是很多少女的天菜，但她跟劉以豪在一起時完全沒有火花，斷言兩人之間絕對不可能。

談到耶誕節的行程，李懿說自己是演藝圈公務員，錄完影就回家，不應酬、很難約，往年不論生日還是過節都在家獨自度過，今年擔任華視桃園跨年晚會主持人的她，過去甚至曾連續兩年都在網咖倒數跨年，宅氣爆表的行徑讓人大吃一驚，與她平常螢光幕前給人活潑好動的印象相去甚遠。幸好今年耶誕節公司已安排工作，可以逼迫自己出門，而且節日當天還在努力工作讓李懿覺得格外有成就感，直呼此舉可以讓工作運愈來愈好。

感情空窗許久的男神劉以豪今年雖然依然沒女伴，所幸還能與粉絲朋友一起度過，當天將和樂團成員進行巡迴演出，以暖男能量溫暖每一個到場的粉絲朋友。

本週名模們穿起耶誕裝出任務，開始進行配對時，眾人便紛紛直說：「只要不是跟沈玉琳都好！」首次上《名模出任務》的林彥君更哭喊自己已經3年沒男友，拜託沈玉琳饒了她，讓她能和愛慕已久的男神劉以豪一組，過過男友乾癮「解禁」一下，劉以豪聽聞，立即給林彥君一個甜蜜公主抱，可惜後續配對兩人沒能再續前緣，劉以豪轉投名模李懿懷抱。淚別心中男神的林彥君好加在如願躲開沈玉琳魔爪，最後與梅賢治配成一隊，但林彥君不知是否空窗太長，宛如飢渴姊上身，整個餓虎撲羊，遊戲中不斷被工作人員及鏡頭抓包，與梅賢治躲在園區暗處卿卿我我，完全不顧比賽仍在進行，對唱情歌陷入兩人世界，讓旁人不斷起鬨，直喊「在一起、在一起」。

(中時)