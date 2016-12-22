童心大發！信「下海」玩球池 玩弄迷你小人
信即將發行新創作《大爺門》，高喊：「Welcome to My World！」他累積一年創作，這回更擔任全部歌曲製作人，他喊話：「生活中有源源不絕的大小事可以成為他的創作靈感，希望每個人心中都可以找到一首『信』。」
信為主視覺把自己塞進兒童球池，191公分的他躺在繽紛球池相當反差，還拿出1公分的迷你小人玩弄，放在自己的手掌和鼻尖上合照，宛如格列佛遊記的趣味。
他分享以前帶女兒到球池玩耍，就曾想要「下海」感受，但無奈大人身分只能打消念頭，日前他得知有一個大男孩版的球池活動，他才剛在粉絲頁開心分享，同事就安排他到球池拍攝，讓他直呼願望成真。
(中時)
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