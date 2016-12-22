球隊差點解散 講美成台灣爭冠唯一希望

澎湖講美晉級4強，成為4強中唯一台灣球隊。（取自學生棒聯粉絲團）

一度因球隊人數不足而瀕臨解散，澎湖縣講美國小今年參與諸羅山盃國際軟式少棒賽，靠著主力投手辛誌揚2天內連3場登板壓制對手，出乎預期的創下隊史最佳4強成績，也成為高年級組4強唯一的台灣球隊，明將日本新潟JBC-TW爭冠軍戰門票。

來自澎湖的傳統勁旅講美，因少子化現象及招生問題，上一屆畢業生離隊後，球隊只剩8個人，總教練王長壽原本也申請在今年8月退休，球隊面臨解散危機，但王長壽受縣長慰留繼續帶隊，而後四處招兵讓球隊得以延續下去，目前講美全校僅27名球員，其中棒球隊占了18人。

由8名原本就在球隊的球員，搭配其他接觸棒球僅4個月的新兵，王長壽表示，這次出征諸羅山盃，原本只將目標設定在16強，然而今天(22日)球隊先後以3比0擊敗高雄市屏山國小、4比0完封高雄市中正國小，一舉闖進4強，王長壽說：「能打到現在，真的是超出預期的事。」

今年諸羅山盃舉辦邁入第19屆，共有破紀錄的200隊共襄盛舉，講美今年第14度參賽，過去最佳成績為16強，今年以不特別抱期待的陣容，寫下隊史最佳成績，也成為台灣唯一的爭冠希望，4強另外3隊皆是日本球隊，分別為福島、新潟JBC-TW與上屆冠軍京都。

這次諸羅山盃共有12支國外隊伍參賽，實力強悍的日本球隊佔10隊，9支報名高年級組賽事，講美昨日在32強賽擊敗日本IBA山梨隊，也是本屆唯二擊敗日本球隊的台灣隊伍。王長壽說，過去講美就常有機會和日本球隊交手，「他們派來的是聯隊，年紀又比我們大半年，對到他們沒什麼好怕，只差在速度而已。」

(中時電子報)