作家馬克經驗談　消防弟兄好舒壓

新北市府消防局第四救災救護大隊今（22日）邀請網路上知名職場圖文作家馬克分享。（葉書宏翻攝）

新北市府消防局第四救災救護大隊今（22日）邀請網路上知名職場圖文作家馬克分享。（葉書宏翻攝）

新北市府消防局第四救災救護大隊今（22日）邀請網路上知名職場圖文作家馬克分享。（葉書宏翻攝）

新北市府消防局第四救災救護大隊今（22日）邀請網路上知名職場圖文作家馬克分享。（葉書宏翻攝）

新北市府消防局第四救災救護大隊今（22日）邀請網路上知名職場圖文作家馬克，分享在職場上各階層為生活而有苦難言之點滴。不少消防人員大讚，「聽完之後超舒壓。」

據了解，在馬克著作一書《職場這麼活》中提到，上班族應保持沈默是金、凡事要往好處想的理念去進行職場上之應對進退，才不會有對任何人抱怨之情事發生。

短短1小時談話中，馬克提到遠在美國打拼林書豪曾講過的「家人永遠是你的支柱」來勉勵每日因業務繁忙、勤務緊張的消防人員，並當機會來臨時就要把握。

第四救災救護大隊長蕭力愷表示，插畫家馬克於百忙中抽空分享職場中形形色色，雖然僅短短1小時，但字字精闢、句句到位的談到每位同仁的心坎裡，除了給予即將結束的2016小確幸外，呼應到馬克本人的簡介：「我是馬克，寓教於樂；看似鬼扯，實為上課。」

(中時)