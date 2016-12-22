年度最帥男女對唱！蔡詩芸Dizzy Dizzo和E.So合唱單曲《誰愛誰》

《VOGUE》雜誌提供。

向來喜歡各種類型音樂的蔡詩芸Dizzy Dizzo，七零和八零年代的復古節奏是《誰愛誰》這首單曲的主要曲調。蔡詩芸Dizzy Dizzo一直以來都喜歡復古舞曲的節奏，因為這是不分世代都會懂的經典。

去年發表的單曲《Stray Love》就是一首極受好評，帶著復古舞曲節奏的歌曲。新單曲《誰愛誰》延續復古舞曲的曲風，特別邀請來自饒舌團體MJ 116的團員E.So共同合唱。蔡詩芸Dizzy Dizzo回憶錄唱這首單曲時，第一次聽到E.So唱歌而不是饒舌，她開玩笑地對他說，「你何不開始唱歌，別rapping了！」E.So不管在饒舌團體 MJ116或者兄弟本色裡，都讓我們看見多元的形象與才華，而在這首單曲《誰愛誰》中，我們將會又看見E.So的另外一面。

單曲《誰愛誰》是一首描繪男女戀愛初萌芽，在於曖昧，猜測誰愛誰階段的歌曲，強烈的節奏和復古的曲調絕對讓你忍不住搖擺舞動一整晚。

※來源：VOGUE.TW

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