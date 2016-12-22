台暖心助邦交國 建醫療資訊系統

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邦交國巴拉圭醫療資訊化程度不高，從掛號、看診、領藥都是靠紙本，且病歷丟失也不利公衛防疫。國泰醫院協助巴拉圭建資訊整合系統，3年內擴大實施。

國泰綜合醫院從民國96年起與國際合作發展基金會合作，多次到巴拉圭醫療服務，104年12月底與巴拉圭簽訂為期4年的「巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫」。

國泰醫院資訊部副主任曾景平今天表示，巴拉圭各醫療院所資訊化程度不高，現行巴國所有醫院從掛號、門診看診、領藥、檢查等就醫流程，都是以紙本手繕完成，後續需再花費大量人工及時間統計，也常因紙本病歷遺失，造成資料統計不全，不利整體公衛發展。

曾景平表示，因缺乏資訊化系統管理，無法掌握藥品庫存數量，也常造成病人在門診拿藥單到藥局領藥卻發生藥庫缺藥，導致病人得再自行到其他醫院領藥，影響醫療品質，系統建置完成實施後，能對巴國醫療資訊管理有所助益。

衛生資訊整合系統包括掛號、診前（診前生理學紀錄）、醫師問診開方、檢驗到藥局發藥等5大系統，提供巴國醫護、行政人員在病人就醫流程上全面資訊化，也獲巴國衛生部肯定。

新系統將在明年6月先於巴國Guaira省份，由巴拉圭衛生部輔導執行當地70家包含衛生所、區域醫院等規模大小不等醫療院所上路，預計3年內擴大在3個省份約200家院所實施。1051222

(中央社)