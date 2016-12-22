裕隆球星當伴讀 陪阿公阿嬤樂活閱讀「動健康」
裕隆籃球隊員吳怡斌、吳奉晟及潘冠翰今（22日）上午到圖書館新店分館，與現場20名阿公、阿嬤們聊天互動，同時教導他們透過簡單的籃球運動，讓身體更健康，陪伴銀髮族一起樂活閱讀「動健康」。76歲的陳阿嬤開心說，「感覺自己都變年輕了！」
新店分館與體育處合作舉辦「裕隆球員樂齡陪讀」活動，希望藉由球員們到社區陪伴銀髮長輩一起舒展筋骨，提供高齡長者健康保健知識，讓他們身體更健康。
20位總年齡超過1400歲的銀髮族齊聚，裕隆籃球隊員吳怡斌、吳奉晟與潘冠翰改當銀髮伴讀小書僮，除了一般的閱讀外，更教導簡單的籃球運動，推廣運動和健康的重要性。
銀髮族們跟著球員開心玩著藍球，雖然上了年紀，仍舊充滿活力與熱情，76歲的陳姓阿嬤說，「籃球隊員都好高，他們願意陪伴真的很好，跟他們玩在一起，感覺自己都變年輕了！」
72歲張姓阿公說，「已經將近50年，沒有摸過籃球，時常來圖書館，第一次可以跟球員互動，感覺很開心！」
圖書館長高鵬表示，高齡化社會，許多長輩都需要陪伴與關懷，圖書館除了針對高齡者的需求，打造友善銀髮閱讀空間，更充實閱讀資源，讓他們可以輕鬆快樂的學習。
另外，板橋四維分館舉辦「老朋友閱讀日」，為視力不好與不識字的長者唸書與讀報，豐富社區銀髮長輩的精神生活。
(中時)
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