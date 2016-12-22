潮系萌少女CHOCO熊美來台居住！LINE FRIENDS STORE Café ＆ Store即將開幕
今年三月首度在日本東京亮相的LINE FRIENDS全新時尚角色CHOCO（熊美）突然於12月9日在擁有近18萬粉絲的個人專屬Instagram帳號發出一張在機艙內補妝，遙望窗外台北101景色的照片，令人感到好奇！而LINE也同步在YouTube官方頻道釋出一支神秘短片，影片中雖然主角在影片中刻意地沒有露臉，但依據穿搭打扮出現CHOCO熱愛的蝴蝶結樣式，鏡頭捕捉到的CHOCO方形手提包、隨風飄逸的裙尾和行李箱上貼著CHOCO名字的貼紙以及慵懶輕快、節奏感強烈的背景音樂，令人無法不猜測影片的主角就是喜愛時尚、美妝和無法抗拒甜點的CHOCO，最後一幕更出現 Coming Soon @信義新天地 A11的字幕！
熱愛使用社群媒體的CHOCO，自三月份開啟Instragram帳號之後，開始頻繁地分享日常的生活點滴，不僅時常上傳與朋友聚餐的照片，從其他發佈的照片更可以發現CHOCO在短短的9個月內已經造訪了義大利、美國、英國、中國、香港等全球各地。從最新的一張PO文觀察，精心打扮穿著藍色格紋洋裝，搭配靛藍色蝴蝶結頭飾和桃紅色手提包的CHOCO正在機艙內補妝準備以最完美的姿態現身，而窗外台北101的樣貌和桌上紙張隱隱約約可以看出的Taiwan字樣，可以確認CHOCO即將來到台灣與朋友們相聚。
LINE FRIENDS STORE Café & Store即將迎接開幕
地點：信義新天地 A11
開幕日期：12月23號
※來源：Line
(雜誌精選)
關鍵字：Choco
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