鞏固巴拉圭友邦 國泰醫療團這樣做
聖多美突然與我國斷交，也讓台灣派駐當地的醫療團措手不及，事實上我國與許多友邦都有醫療援助計畫，國泰醫院協助巴拉圭的團隊，就為該國開發建置「衛生資訊整合系統」，院方指出，巴拉圭醫療遠落後先進國家，連最基本的掛號、開處方都是手寫，病人經常領不到藥，盼資訊系統協助解決窘境。
國泰醫院從2007年起到巴拉圭服務，定期派駐醫療團隊前往，為當地患者進行膝關節等手術，去年起更與巴拉圭政府合作，推出醫療資訊管理效能提升計畫，協助當地就醫資訊數位化。
國泰醫院資訊部副主任曾景平表示，巴拉圭的醫療系統相對落後，約和30年前的台灣一樣，資訊未經數位化，掛號、病例、處方都是手寫，一旦紙張汙損，就看不出內容，且要畫大量人力與時間整理，再加上醫院、藥局對藥物控管的資訊差，可能病人拿了處方，卻無處領藥。
曾景平說，國泰醫院協助當地建置「衛生資訊整合系統」，將就醫流程數位化，這個計畫總經費是200多萬美金，巴拉圭政府須自籌60％、國合會補助30％，國泰醫院協助10％以及建置軟體系統、人員教育訓練等。
有別於一般臨床的醫療援助，曾景平指，這次資訊系統開發，主要協助醫務管理，將造福更多病人，已在當地70家包含衛生所、區域醫院等規模大小不等醫療院所上路，預計3年內擴大在3個省份約200家院所實施。
聖多美與我斷交，對外醫療援助議題近幾天受到討論，曾景平說，我國若要靠醫療等民間力量協助外交，一定要把技術、資金花在刀口上，提供當地政府和居民真正需要的東西，並要求對方也相對付出自籌款項，援助計畫才能做得長久。
(中時)
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