喜翔談老少戀人氣反翻紅 粉絲團增千人
台視八點檔《700歲旅程》21日平均收視創下1.14好成績，50歲以上女性分眾收視更上看2.1！Darren邱凱偉、張本渝、陳怡嘉、上官鳴、唐川、林乃華、朱陸豪、應采靈、喜翔、潘奕如等人歡喜慶功，並期許收視一路長紅，張本渝開心表示：「收視繼續破2的話，我想號召同劇其他演員一起做公益幫老人家剪指甲。」Darren邱凱偉在一旁聽到則回應︰「到時一定響應！」
眼見收視越來越亮眼，喜翔也趁機「敲碗」幽默回應：「上次製作人陳慧玲說『2』會請我們吃飯！不知道是『餓』了就請、還是『2』要請。」。而週末耶誕節將至，大夥也分享起自己的耶誕規劃，媽媽特別從屏東北上過節的Darren說﹕「媽媽聽說我接下來工作會越來越忙，特地帶著補充精氣神的大秘方來給我『神救援』，所以耶誕夜會和生命中兩個最重要的女人一起度過。」
平常鮮少過節的喜翔也分享：「其實很不愛在節日去外面人擠人，但會找時間帶女朋友去吃牛排。」劇中飾演「勇伯」的他也說：「自從開播後個人粉絲團增加了一千人，還因此聯絡上幾位30幾年不見的老同學，之前播出時間一到，我就會打電話給親朋好友，因為這麼難得的好戲，需要大家多多支持。」
(中時)
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