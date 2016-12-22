新埤國小百年校慶 各屆畢冊大集合
今年是新埤國小創校百年，校方為幫學校過世紀生日，透過各種管道募集各屆畢業紀念冊及老照片，盼在31日校慶當天，老中青校友能齊聚一堂共享曾經的童年時光；校長王照仁指出，回憶拼圖已完成3分之2，希望校友們再加把勁。
「照片是情感的聯繫。」王照仁說，新埤國小創校1世紀，許多校景早已不復在，校友們回來後所見的人事物其實是陌生的，但新埤人的精神不會變，而這些無形的象徵可以從照片中尋找到，因此不論是老照片、還是畢業紀念冊，都可以串起大家的校園童年回憶。
然而，蒐集畢冊及照片有相當的難度。他說，因校友散落各地而有聯繫上的困難點，加上早期照相不普遍、保存率不高等狀況下，要完成這塊回憶拼圖實在不易，幸現年91歲、在新埤國小服務近半世紀的退休老師葉友量，有保存1批照片，讓回憶拼圖的進度已完成3分之2。
「歡迎大家一起參加百年校慶。」王照仁強調，百年校慶有一連串活動，31日是校慶暨園遊會，但明年3月31日還會有一場星空音樂會，屆時將有也是校友的山狗大樂團演出，為百年校慶做最終演出，因為日據時期的校慶是在4月1日，以此做為傳統延續。
新埤國小創建於1916年，當時叫做「茄苳腳公學校新埤頭分校」，4年後改為新埤公學校，1968年改稱新埤國民小學。
(中時)
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