JR參演同志電影《紅樓夢》 扛下薛寶釵一角

JR年底工作忙檔，仍不忘把握時間健身。(天晴音樂提供)

JR將挑戰同志角色演出。(天晴音樂提供)

JR（紀言愷）年底工作忙檔，才剛辦完演唱會，緊接耶誕節與跨年也將到高雄、台中陪粉絲點燈耶誕和倒數跨年，他更接下同志電影《紅樓夢》拍攝，考慮了2個月終於點頭答應參演。

由於劇情著墨在賈寶玉、林黛玉與薛寶釵3人的情愛糾葛，改編成現代同志版本後，賈、林兩人選中「儀隊金城武」之稱的呂金象和陳彥名，讓飾演薛寶釵的JR備感壓力，深怕自己站在2位新人身邊看起來像哥哥。

據了解，因為經紀人和監製私交甚篤，他原本只打算去客串一個電影中明星的角色，沒想到導演吳星翔導演看後，力邀他演出劇中的薛寶釵一角。

(中時)