蔡依林3段戀情 周杰倫傷她最深

蔡依林走出情傷，2010年雙J再度合體。(本報系資料照)

傳彭于晏與蔡依林秘戀3年。(取自彭于晏微博)

天后蔡依林（Jolin）證實上月與交往6年男友錦榮和平分手，令一票粉絲傻眼。蔡依林對感情事一向低調，出道多年僅與周杰倫、彭于晏、錦榮傳緋聞，不過當中傷她最深的，非周杰倫莫屬。

2000年出道的周杰倫，透過老闆吳宗憲牽線認識蔡依林，2001年更為蔡依林寫歌《你怎麼連話都說不清楚》。雙J戀情一度甜蜜，卻在2005年遭主播侯佩岑介入破局，被拍到與周杰倫在代官山親密摟肩的畫面。

事後蔡依林也鬆口談分手心情，「最後一個知道，是最恐怖的事，這是我談過最誇張的戀情。」後來蔡依林花費5年時間，才終於走出情傷，2010年為周杰倫演唱會擔任特別嘉賓，當不了情人選擇當朋友。

與錦榮交往之前，蔡依林也曾被拍到與彭于晏同遊英國，事後更被證實兩人曾交往3年，外傳兩人分手原因，乃是彭于晏母親大力反對，加上蔡依林不願公開戀情導致破局。

(中時電子報)