南投信義「踏雪尋梅」賞梅季 25日開幕

我要評比

信義鄉「踏雪尋梅」系列活動，今年以「多力熊」吉祥物串場、造勢。（沈揮勝攝）

提供發票兌換的7種色彩多力熊。（沈揮勝攝）

竹山鎮長黃丹怡行銷竹山好茶。（竹山鎮公所提供）

「製茶師魔法學院」活動現場。（竹山鎮公所提供）

製茶流程之一「萎凋」。（竹山鎮公所提供）

南投縣信義鄉年度盛事「踏雪尋梅」賞梅季，25日將在梅子夢工廠開鑼！今天上午暖身記者會，吉祥物「多力熊」亮相串場；主辦單位表示，入冬冷鋒來得晚，評估花期稍延遲，為配合盛花期，著名的「夫妻揹負」等主題活動訂在明年元月8日，地點與往年相同，在牛稠坑柳家梅園。

另方面，擁有1200公頃茶園的竹山鎮最近辦「地方特色茶葉烘焙技術講習及競賽活動」，鎮長黃丹怡今天上午邀請獲選「全國優良農業產銷班」的特用作物產銷班第22班班長葉春億，以「製茶師魔法學院」為主軸，分享獲獎製茶流程，以及加入農委會產銷履歷、鎮公所產地標章的心得與收穫。

信義鄉「踏雪尋梅」活動，每年都吸引數十萬遊客進入新中橫附近的烏松崙、風櫃斗、牛稠坑、土場、外坪頂一帶欣賞梅花與山景，是當地隆冬最具代表性的活動。

鄉農會總幹事黃志輝表示，今年系列活動以「熊愛作伙來賞梅」為主軸，利用吉祥物「多力熊」串場行銷，營造特色並吸引消費。

包括25日開幕日當天，遊客只要拍攝活動舞台、阿米怒變形金剛守護神、半路店停車場尿尿山豬、玉山紙箱動物園地下室石板酒窖，及人形布偶1尊，打卡標記梅子夢工廠並配合「熊愛作伙來賞梅」通關語，可兌9吋多力熊1隻；但限量百隻送完為止。

另26日起連續7周，以每周換1色彩款式、每天提供200隻小型多力熊布偶供遊客憑梅子夢工廠消費發票500元，或指定3景點打卡外加300元消費發票兌換。

至於元月8日在柳家梅園舉辦的夫妻揹負競賽，冠軍者可獲與被背者體重數字等量的「柔水」梅酒，例如夫揹妻奪冠，妻51公斤，則賞51瓶。另有滾橡木桶等競賽，亦各有獎賞，很具趣味性、很受遊客歡迎。

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(中時)