增加偏鄉學童文化體臉 四川變臉前進四湖建陽國小
四湖鄉建陽國小22日提前歡度耶誕節，由企業贊助的四川大型木偶變臉表演在偏鄉學校登場，學童們近距離觀賞享譽國際的變臉表演，事後還不斷討論「為何可以快速變臉？」，激發孩子追根究底的求知動力與無限的想像力。
建陽國小位於雲林四湖沿海地區，位處偏遠，教育資源相對匱乏，學校為了讓孩子有更多的文化刺激，今年特別在耶誕節前夕與國泰企業合作，舉辦「耶誕寒冬送暖」活動，邀請極具特色的四川大型木偶變臉到校表演。
今天活動首先由建陽國小帶來震撼的太鼓表演，接著是魔術師亞瑟的魔術秀，壓軸為精彩的四川變臉，全台只有3尊的大型木偶，在演出者巧妙控下，不斷的改變容顏，讓小朋友驚呼連連「為什麼會這樣」、「好神奇噢」。
變臉演出者表示，變臉是四川戲劇最具代表性的表演，能在一瞬間改變面譜，配合劇情呈現人物的喜怒哀樂，藉此表達心情的轉變，一般都是由演員進行變臉，此次的木偶變臉難度更高，需要長時間練習才能登場演出。
校長黃瑞璋說，偏鄉學童很少有機會近距離接觸特色表演，四川大型木偶變臉來校演出，帶給孩子極大的震撼，也激發他們無限的想像空間，有孩子還建議「可不可以讓耶誕老人來變臉」，充滿創意。未來將持續安排各種特色表演，讓孩子有更多的文化體驗。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。