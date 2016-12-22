增加偏鄉學童文化體臉，四川變臉前進四湖建陽國小

四川大型木偶變臉在建陽國小登場，讓學童有更多的文化體驗。（張朝欣翻攝）

四湖鄉建陽國小22日提前歡度耶誕節，由企業贊助的四川大型木偶變臉表演在偏鄉學校登場，學童們近距離觀賞享譽國際的變臉表演，事後還不斷討論「為何可以快速變臉？」，激發孩子追根究底的求知動力與無限的想像力。

建陽國小位於雲林四湖沿海地區，位處偏遠，教育資源相對匱乏，學校為了讓孩子有更多的文化刺激，今年特別在耶誕節前夕與國泰企業合作，舉辦「耶誕寒冬送暖」活動，邀請極具特色的四川大型木偶變臉到校表演。

今天活動首先由建陽國小帶來震撼的太鼓表演，接著是魔術師亞瑟的魔術秀，壓軸為精彩的四川變臉，全台只有3尊的大型木偶，在演出者巧妙控下，不斷的改變容顏，讓小朋友驚呼連連「為什麼會這樣」、「好神奇噢」。

變臉演出者表示，變臉是四川戲劇最具代表性的表演，能在一瞬間改變面譜，配合劇情呈現人物的喜怒哀樂，藉此表達心情的轉變，一般都是由演員進行變臉，此次的木偶變臉難度更高，需要長時間練習才能登場演出。

校長黃瑞璋說，偏鄉學童很少有機會近距離接觸特色表演，四川大型木偶變臉來校演出，帶給孩子極大的震撼，也激發他們無限的想像空間，有孩子還建議「可不可以讓耶誕老人來變臉」，充滿創意。未來將持續安排各種特色表演，讓孩子有更多的文化體驗。

(中時)