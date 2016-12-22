新北：法蝶未提大量解僱計畫書將開罰

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新北市政府勞工局表示，法蝶公司疑因財務問題將於12月底結束營業，但因為未依法提大量解僱計畫書，將依法開罰。

勞工局表示，今天下午接獲主動致電勞工局的法蝶員工表示，公司昨日有開立非自願離職證明書予員工，契約終止日期為12月31日，但無法發放12月工資及資遣費，造成勞工人心惶惶。

勞工局表示，法蝶公司勞工投保人數為29人，若確因結束營業大量解僱勞工，依法應於60日前通報大量解僱計畫書，但法蝶未依法通報，勞工局將依法裁罰。

另針對勞工疑遭積欠工資、資遣費部分，勞工局表示，將積極協助勞工申請調解，若資方拒不出面，將進行歇業事實認定，以協助勞工向勞保局申請工資及資遣費墊償，勞工局也將協助後續就業服務。

勞工局呼籲，法蝶勞工可儘速向勞務提供地勞工局尋求協助。1051222

(中央社)