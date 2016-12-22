新年新希望 世界最胖男欲甩肉295公斤

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墨西哥男子佩德羅（Juan Pedro）體重高達590公斤，據信為全球最胖，他的醫師卡斯塔尼達今天表示，佩德羅計畫在新的一年接受胃繞道手術，並且甩掉一半體重。

「海峽時報」（The Straits Times）引述法新社報導，卡斯塔尼達（Jose Castaneda Cruz）說，佩德羅患糖尿病、高血壓和慢性阻塞性肺疾病，必須大幅減重才能降低健康風險。

他說，佩德羅在瘦身過程中，將經歷一些環節。

卡斯塔尼達告訴記者：「這項手術將分兩部分完成。由於他面臨併發症的高風險，因此手術將分成兩部分進行，間隔6個月。」

在第1階段，醫療團隊將替患者切除超過3/4的胃。

卡斯塔尼達說，到了第2階段，再將剩下的胃堵起一部分，以協助提供飽足感。佩德羅也將接受腸道手術。

卡斯塔尼達希望佩德羅能在前6個月甩掉59公斤，這也能使他罹患肥胖相關癌症的風險降低52%。

他的醫療團隊說，32歲的佩德羅有很大機會能在第1項手術過後約6個月，減去一半體重。

佩德羅告訴記者：「儘管過程緩慢，但可以確定我必會達到目標。」（譯者：中央社劉文瑜）1051222

(中央社)