新年新希望 世界最胖男欲甩肉295公斤
墨西哥男子佩德羅（Juan Pedro）體重高達590公斤，據信為全球最胖，他的醫師卡斯塔尼達今天表示，佩德羅計畫在新的一年接受胃繞道手術，並且甩掉一半體重。
「海峽時報」（The Straits Times）引述法新社報導，卡斯塔尼達（Jose Castaneda Cruz）說，佩德羅患糖尿病、高血壓和慢性阻塞性肺疾病，必須大幅減重才能降低健康風險。
他說，佩德羅在瘦身過程中，將經歷一些環節。
卡斯塔尼達告訴記者：「這項手術將分兩部分完成。由於他面臨併發症的高風險，因此手術將分成兩部分進行，間隔6個月。」
在第1階段，醫療團隊將替患者切除超過3/4的胃。
卡斯塔尼達說，到了第2階段，再將剩下的胃堵起一部分，以協助提供飽足感。佩德羅也將接受腸道手術。
卡斯塔尼達希望佩德羅能在前6個月甩掉59公斤，這也能使他罹患肥胖相關癌症的風險降低52%。
他的醫療團隊說，32歲的佩德羅有很大機會能在第1項手術過後約6個月，減去一半體重。
佩德羅告訴記者：「儘管過程緩慢，但可以確定我必會達到目標。」（譯者：中央社劉文瑜）1051222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。