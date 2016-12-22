斷交潮湧現？邱垂正：密切關注相關情況
陸委會副主委邱垂正今天表示，未來會密切關注邦交國的相關情況，而針對大陸藉聖多美普林西比財務困難，趁勢操作一中原則，陸委會表達強烈不滿與遺憾，不認同走回對抗老路。
行政院大陸委員會今天舉行例行記者會，媒體詢問聖多美普林西比與台灣斷交後，是否會引發後續斷交潮，陸委會副主任委員兼發言人邱垂正回答時，作上述表示。
邱垂正指出，外交部、相關部會對任何狀況都會主動積極掌握，也會持續密切關注情勢發展。對於大陸藉聖國財務困難之際，趁勢操作一中原則，陸委會已經表達強烈不滿與遺憾。
邱垂正表示，520以來，政府持續向大陸釋出善意，大陸卻仍惡意打壓台灣國際參與空間，政府不認同這樣走回對抗、對立老路的僵化思維，鄭重呼籲大陸必須認清兩岸事實，嚴肅面對片面作為可能帶來的後果。
至於大陸外交部幫忙聖國發布與台灣斷交一事，邱垂正說，這更凸顯了大陸藉著聖國財務困難去操作「一中」。1051222
(中央社)
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