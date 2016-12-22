蔡依林切了錦榮 彭于晏秒登微博熱搜第1名

蔡依林和彭于晏曾傳有段3年的戀情。（圖／中時資料照）

蔡依林、錦榮分手，彭于晏反而登上微博熱搜第1名。（圖／取材自微博）

天后蔡依林（Jolin）和錦榮6年情宣告破局，經紀人透露兩人是和平分手，現仍是好朋友，正當大家可惜這對星侶情斷時，蔡依林的歷任緋聞男友周杰倫、彭于晏也被翻出來討論，其中，彭于晏還立即登上微博熱搜榜，引發不少討論。

Jolin今證實切了錦榮後，已晉升人夫、人父的周杰倫對此消息，僅表示不做任何回應，而彭于晏竟還瞬間登上微博熱搜第1名，不少網友翻出兩人過往情，期待他們舊情復燃。蔡依林、彭于晏曾傳交往過3年，雙方雖都未承認戀情，但在蔡依林和錦榮戀情剛萌芽時，蔡爸有次被記者問到，是否意外女兒交了個混血男友，他回應：「你知道彭于晏跟周杰倫，你感覺（我）甘有（意外）？」並補充說道「彭于晏也是從國外回來的」，貌似間接證實女兒和彭于晏的戀情。

而兩人交往期間不但傳出男方經紀公司極力反對，彭母也不答應，最後只能被迫分手，彭于晏也因不滿戀情受阻而和公司提出解約。如今蔡依林恢復單身，許多粉絲又直拱兩人復合，但也有人認為都是過往戀情，希望別再拿來炒新聞熱度，出現兩派說法。

(中時電子報)