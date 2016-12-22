寶可萌歡唱報佳音 黃小紜唱英文嚇嚇叫
為傳遞聖誕佳音，孫歆艾、黃小紜、黃妘芳三位女星在最新一集實境秀《寶可萌聚聚》裡演唱多首聖誕歌曲。其中黃小紜唱起英文的White Christmas超流利，現場工作人員不禁稱讚英文系畢業的她「書真的沒有白唸」。
對於自己唱英文聖誕歌頗獲讚許，黃小紜倒是謙虛地説，其實錄影之前，在家有認真「偷練」了一下。不過黃小紜也強調，小時候在聖誕節期間，她經常隨著合唱團四處唱歌報佳音，所以《寶可萌聚聚》製作單位説要唱聖誕歌曲時，她是還蠻有自信的。
《寶可萌聚聚》之前播出三位女星排練尾牙表演時，孫歆艾挑戰《梁山伯與祝英台》唱黃梅調已讓人驚豔，這次她唱《踏雪尋梅》又是高水準演出。而三人中年紀最小的黃妘芳略帶羞澀地唱著《平安夜》，頗有一種全心全意傳達聖誕祝福給大家的fu。
這一集《寶可萌聚聚》除了唱聖誕歌之外，還安排孫歆艾與黃小紜在台北市信義區逛街買聖誕禮物給黃妘芳，所以節目裡看得到許多漂亮的台北市聖誕街景；就有海外華人觀眾看了這集的YouTube影片之後，驚訝台北的聖誕之美，留言說應該利用聖誕假期到台灣遊覽。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。