寶可萌歡唱報佳音，黃小紜唱英文嚇嚇叫

黃妘芳(左起)、孫歆艾、黃小紜三位女星在最新一集實境秀《寶可萌聚聚》𥚃演唱多首聖誕歌曲。(禾森綜合台提供)

為傳遞聖誕佳音，孫歆艾、黃小紜、黃妘芳三位女星在最新一集實境秀《寶可萌聚聚》裡演唱多首聖誕歌曲。其中黃小紜唱起英文的White Christmas超流利，現場工作人員不禁稱讚英文系畢業的她「書真的沒有白唸」。

對於自己唱英文聖誕歌頗獲讚許，黃小紜倒是謙虛地説，其實錄影之前，在家有認真「偷練」了一下。不過黃小紜也強調，小時候在聖誕節期間，她經常隨著合唱團四處唱歌報佳音，所以《寶可萌聚聚》製作單位説要唱聖誕歌曲時，她是還蠻有自信的。

《寶可萌聚聚》之前播出三位女星排練尾牙表演時，孫歆艾挑戰《梁山伯與祝英台》唱黃梅調已讓人驚豔，這次她唱《踏雪尋梅》又是高水準演出。而三人中年紀最小的黃妘芳略帶羞澀地唱著《平安夜》，頗有一種全心全意傳達聖誕祝福給大家的fu。

這一集《寶可萌聚聚》除了唱聖誕歌之外，還安排孫歆艾與黃小紜在台北市信義區逛街買聖誕禮物給黃妘芳，所以節目裡看得到許多漂亮的台北市聖誕街景；就有海外華人觀眾看了這集的YouTube影片之後，驚訝台北的聖誕之美，留言說應該利用聖誕假期到台灣遊覽。

(中時)