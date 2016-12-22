耶誕樹掛滿卡片祝福 曹雅雯當場淚崩「揪甘心」

曹雅雯開心拿著粉絲祝福卡片合照。(百是時代提供)

曹雅雯與粉絲歡聚辦耶誕派對。(百是時代提供)

曹雅雯近來忙著新專輯《思念的歌》，趁著耶誕佳節來臨，她與粉絲辦耶誕派對相聚，平常就神經大條得她，看到會場擺設的耶誕樹也完全沒仔細端詳，只覺得就是應景陳設，開心與與粉絲們聊天、互動。

直到粉絲表示要送她一份特別的耶誕禮物，將她帶到耶誕樹前，接著揭曉答案，：「樹上所有的裝飾品，都是粉絲親手寫的卡片，每張卡片都代表著粉絲期許與祝福」，讓向來冷靜的她當場驚喜落淚，直呼「揪甘心」。

(中時)