成小提琴女神師弟 曾宇謙出版加盟環球首張專輯

22歲小提琴家曾宇謙下月將出版首張加盟環球唱片專輯。(環球唱片提供)

獲得2015年柴可夫斯基國際小提琴音樂大賽最高榮譽，22歲曾宇謙展開國際演奏生涯，並成為加盟古典唱片大廠環球唱片的台灣第一人，成為小提琴女神慕特、小提琴家帕爾曼等古典音樂巨星的音樂小師弟，下月將出版加盟環球首張個人演奏大碟「夢幻樂章」，24日起展開預購。

「這張專輯，可以說是我個人最喜歡的音樂選錄。」曾宇謙說，「夢幻樂章」錄製包括塔替尼、莫札特以及柴可夫斯基等樂曲，「專輯曲目勾勒出兩個敘事的角度，一個紀錄了我自己的音樂品味以及對音樂的信念，另一方面也展現小提琴樂曲從巴洛克到浪漫主義時期的進展及變化。」

曾宇謙1994年出生於台灣，從小就有優異的演奏才華，13歲起赴美國費城寇帝斯音樂院深造至今，去年獲得2015年柴可夫斯基國際小提琴大賽銀獎(金獎從缺)，這也是台灣音樂家拿到該大賽的最高獎項。

就讀寇帝斯音樂學院期間，曾宇謙前後向兩位音樂名師艾達卡瓦芬恩與亞倫羅桑求教，「艾達卡瓦芬恩讓我學會如何理解音樂，亞倫羅桑則讓我探索小提琴的無限可能性。」曾宇謙說，這張專輯吳興之中也是受到他們影響，收錄了不同種類的小提琴獨奏曲和奏鳴曲，展現了技巧也展現了對古典音樂無比的好奇心。

(中時)