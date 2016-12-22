淡海輕軌施工架遭撞倒 捷運工程局長：已鎖定特定人士

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淡海輕軌傍晚6時許傳意外，一輛由南向北的連結車因高度太高，撞上G02A站體帽梁施工架，造成施工架倒臥往北側車道，因正值下班交通尖峰時段，造成車流嚴重回堵，而肇事駕駛則疑似驚嚇後，逃逸無蹤，警方已全力追緝中。

捷運工程局長趙紹廉表示，調閱監視器畫面，已鎖定特定人士，捷運局將會向他求償，而聯結車僅撞壞施工架，不影響本體結構，稍早已經排除，全面通車。

(中時)