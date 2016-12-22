Sandy透視裝尺度開 妹求職怕拿身分證因為....

Sandy出席KATE記者會。（林俐瑄攝）

Sandy出席KATE記者會。（林俐瑄攝）

Sandy（吳姍儒）22日出席KATE20周年記者會，她穿著蕾絲中空裝，難得解放尺度，被說服裝神似藍心湄在金鐘獎上的透視戰服，Sandy趕緊澄清：「人家有事業線，我只是小虛線。」也說爸爸吳宗憲會管她的衣著，小到腳趾縫、肩帶都會注意。

這周就是聖誕節，Sandy也提到爸爸送過她最有意義的禮物是一個金屬片項鍊。她國小的時候收到，多年後，她整理東西再度打開那條項鍊，發現有玄機，因她跟妹妹各收到一條，她兩條比對後，發現可以組合起來，「拼起來，刻了一個字Amour（愛），我就突然很想哭。」可見吳宗憲對女兒們的用心。

日前吳宗憲說，二女兒Vivian要自立門戶而父女吵架。Sandy緩頰：「沒有那麼嚴重啦，他說得比較誇張一點。」她能夠理解妹妹想靠自己闖闖的想法，也透露妹妹要找工作最難的竟是要拿出身分證，「因為上面寫了爸爸的名字，她很低調不想讓人家知道，還好他們長得沒有很像。」

(中時)