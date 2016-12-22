Sandy透視裝尺度開 妹求職怕拿身分證因為....
Sandy（吳姍儒）22日出席KATE20周年記者會，她穿著蕾絲中空裝，難得解放尺度，被說服裝神似藍心湄在金鐘獎上的透視戰服，Sandy趕緊澄清：「人家有事業線，我只是小虛線。」也說爸爸吳宗憲會管她的衣著，小到腳趾縫、肩帶都會注意。
這周就是聖誕節，Sandy也提到爸爸送過她最有意義的禮物是一個金屬片項鍊。她國小的時候收到，多年後，她整理東西再度打開那條項鍊，發現有玄機，因她跟妹妹各收到一條，她兩條比對後，發現可以組合起來，「拼起來，刻了一個字Amour（愛），我就突然很想哭。」可見吳宗憲對女兒們的用心。
日前吳宗憲說，二女兒Vivian要自立門戶而父女吵架。Sandy緩頰：「沒有那麼嚴重啦，他說得比較誇張一點。」她能夠理解妹妹想靠自己闖闖的想法，也透露妹妹要找工作最難的竟是要拿出身分證，「因為上面寫了爸爸的名字，她很低調不想讓人家知道，還好他們長得沒有很像。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。