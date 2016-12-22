老屋活化再利用 彰縣審核通過11件

為讓老屋活化，彰化縣文化局推出老屋活化再利用補助計畫，今年有11件獲得補助，核定金額約有378萬多元，讓老屋新生。

彰化縣建縣將近300年，留下不少老屋，這些老屋象徵時代多元的文化，雖然很多老屋都已經老舊衰落，不過仍有保存的必要，文化局推出老屋活化再利用補助計畫，希望賦予老屋新生命，讓老屋與在地文化與時同進，也希望藉由老屋翻新活化，讓年輕人對城市更有認同感。

彰化縣文化局指出，今年的老屋活化再利用補助計畫，其中有鹿港鎮「茉莉老屋」、「勝豐吧」等8件申請老屋修繕計畫獲補助，至於鹿港鎮後車巷的「迷鹿計畫」經營旅遊服務文創商品、溪州鄉的「成功旅社」經營農用書店推展農鄉文創，彰化火車站台鐵舊宿舍的「端倪生活」經營飲店及懷舊創意趣味場所等3件文化經營計畫，總計有11件獲得補助，金額總計約有新台幣378萬多元。

文化局指出，希望藉由推動老屋保存活化，提升整體生活環境，也期許更多年輕人在故鄉落腳，促進文化創意產業發展。1051222

(中央社)