老屋活化再利用 彰縣審核通過11件
為讓老屋活化，彰化縣文化局推出老屋活化再利用補助計畫，今年有11件獲得補助，核定金額約有378萬多元，讓老屋新生。
彰化縣建縣將近300年，留下不少老屋，這些老屋象徵時代多元的文化，雖然很多老屋都已經老舊衰落，不過仍有保存的必要，文化局推出老屋活化再利用補助計畫，希望賦予老屋新生命，讓老屋與在地文化與時同進，也希望藉由老屋翻新活化，讓年輕人對城市更有認同感。
彰化縣文化局指出，今年的老屋活化再利用補助計畫，其中有鹿港鎮「茉莉老屋」、「勝豐吧」等8件申請老屋修繕計畫獲補助，至於鹿港鎮後車巷的「迷鹿計畫」經營旅遊服務文創商品、溪州鄉的「成功旅社」經營農用書店推展農鄉文創，彰化火車站台鐵舊宿舍的「端倪生活」經營飲店及懷舊創意趣味場所等3件文化經營計畫，總計有11件獲得補助，金額總計約有新台幣378萬多元。
文化局指出，希望藉由推動老屋保存活化，提升整體生活環境，也期許更多年輕人在故鄉落腳，促進文化創意產業發展。1051222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。