北京授意扣留美水下探測器？陸：想太多
針對北京是否授意在南海扣留美軍水下無人探測器，中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，各方沒有必要做過多猜測。至於陸方是否有拆解或對這具探測器動手腳，她未正面回應。
大陸外交部下午舉行例行記者會，有外媒記者詢問，大陸20日將這具水下無人探測器（UUV）歸還美方前，是否有拆解或動手腳？這次事件是陸方誤判還是北京高層授意？
華春瑩表示，中美雙方已透過兩軍暢通的管道妥善解決此事，一切細節問題必須詢問大陸軍方。
她說：「第2個問題當中有很多我覺得是有點overreading（過度解讀），或者有點想得太多。」
華春瑩引述大陸國防部說明指出，中共海軍當時在南海有關海域發現這具「不明裝置」，為避免對過往船隻航行和人員安全產生危害，陸方救生船才本著「負責任和專業的態度」，對這具裝置進行識別查證。
她說，經核查，確認這具裝置屬於美國，所以中美雙方透過友好協商，以適當方式歸還美方。「這就是非常簡單、明瞭、很清晰的一個過程和事實，我覺得各方沒有必要去做過多的猜測。」
華春瑩接著話鋒一轉表示，大陸一貫認為，美國在大陸周邊海域頻繁抵近偵查，是造成誤判、誤解的根源所在。大陸希望美方能尊重陸方的安全和主權利益，停止這類抵近偵查活動。
英國廣播公司（BBC）中文網19日報導，倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生指出，大陸15日在南海截獲並扣留美軍水下無人探測器，很可能是由「北京最高層」拍板決定。1051222
(中央社)
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