日月潭雲品公益計畫 軟木塞耶誕麋鹿吸睛
長期融入在地、熱心公益的日月潭雲品溫泉酒店，今年持續贊助潭區各中、小學及南投縣仁愛鄉「親愛愛樂管弦樂團」，最近更秉持環保再生概念與朝陽大學合作，利用8000多個回收軟木塞打造耶誕麋鹿與雪橇，今天下午大功告成並安置門廳，在耶誕節前夕，顯得格外亮眼與吸睛！
雲品總經理陳惠慈表示，除上述環保裝置藝術，目前也正在為部落孩子進行一項「Dream Maker圓夢計畫」！日月潭南岸的地利國小布農學童，今年勇奪全縣籃球賽國小冠軍，但他們沒有好的鞋襪等用品，雲品溫泉酒店收集孩子們的心願卡，掛在耶誕樹上，開放給賓客認養、完成他們的心願。
另方面，雲品溫泉酒店最近禮聘名廚林洲龍，領軍設計多道全新菜色，包括生菜明蝦鬆、油泡鱸魚球、和風松阪豬、避風塘海大蝦等，扎實的中餐廚藝，融合中南半島的道地南洋料理，滿足饕客的味蕾，頗值一嘗！
(中時)
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