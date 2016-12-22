將台灣納入研究 維也納台灣研究中心獲台法文化獎
由文化部與法國法蘭西學院人文政治科學院共同創設的「台法文化獎」今(22)日公布105年第21屆的2位得主，分別為帕提斯・馬蒂內（Patrice Matinet）及維也納台灣研究中心。
帕提斯・馬蒂內（Patrice Matinet）為巴黎雅典娜劇院(Théatre de l’Athénée Louis Jouvet)藝術總監，1990創立巴黎夏季藝術節，並擔任藝術節總監至2016年。馬蒂內先生很早就開始關注台灣表演藝術，自1994年起透過當時的文建會，邀請台灣當代傳奇於巴黎皇家宮殿及奧爾良劇院進行多場演出。後則續邀台灣團隊至巴黎演出:包括1994年雲門舞集、1998年朱宗慶打擊樂團、以及2000年邀請薪傳歌仔戲劇團及臺灣第一苦旦廖瓊枝歌仔戲團於巴黎皇家宮殿演出，演出並獲Arte電視台播映並製作紀錄片。馬蒂內先生今獲頒台法文化獎，對於他長年支持臺灣表演藝術的貢獻，可謂實至名歸。
另一個獲獎單位維也納台灣研究中心(Vienna Center for Taiwan Studies)成立於2009年1月，由阿斯特麗德・利平斯基(Astrid Lipinsky)擔任中心主任。該中心隸屬維也納大學漢學暨東亞研究所，在利平斯基主任的帶領下，維也納大學漢學系自2008年起將台灣研究納入課程規劃，並於2015至2016學年開設「台灣的交叉性研究」。
利平斯基主任自2009年起參與了全球30場研討會，並發表多篇有關台灣人權、多元文化及女權運動的研究論文。這次得獎希望能帶動更多機構投入臺歐間的文化合作與交流。
(中時)
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