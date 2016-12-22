台加租稅協議106年元旦正式生效

我要評比

外交部今晚表示，加拿大政府已通知完成台加「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協議」立法程序，將在明年元月起生效。

外交部發布新聞稿，加拿大政府在12月19日正式通知，已正式完成台加「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協議」相關立法程序，依照雙方先前規劃在明年元月起生效，外交部對此表示歡迎。

為鼓勵友善投資環境，及台加兩國企業租稅公平，台灣與加拿大在民國85年起展開相關協商。歷經20年談判過程，加拿大與台灣分別於今年元月13日在渥太華及元月15日在台北完成該協議異地簽署。

台灣方面已在2月19日完成國內審查程序，並通知加拿大；加國因議程安排，在本年11月1日方將本案送交國會審議，參議院12月6日完成審議，眾議院則在12月14日完成審議，並在12月15日完成「皇家同意」（Royal Assent）的最終立法程序。

外交部表示，根據最新統計，今年1至9月台灣為加拿大全球第11大貿易夥伴，兩國經貿關係日益活絡緊密，民間交流頻密。在協議正式生效後，期待能進一步提升雙邊經貿關係，持續增進雙方民眾福祉。1051222

(中央社)