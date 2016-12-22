潛艦國造設計標得標 台船：更有信心

我要評比

台船取得潛艦國造設計標案優先議價權，也就是取得潛艦國造設計標案。台船今天說，這對接手下一步的建造標邁出一大步，也更有信心爭取到潛造國造的建造標。

編列新台幣25億9172萬多元預算的潛艦國造設計標案被台船抱走，設計標案16日進行兩階段評選審查，台船擊敗競標對手財團法人船舶暨海洋產業研發中心及慶富集團，取得優先與國防部議價權，全案今天經海軍司令部與國防部分別審查評選過程相關規定後定案。

根據「潛艦國造委託規畫設計案」的期程，從2017年元月開始，以4年時間進行1500到2000噸間的潛艦構想設計、初步設計、合約設計及最終細部設計，2020年底提出台灣自行設計潛艦構型的規畫藍圖。

台船說，國造潛艦將規劃柴電潛艦，技術不設限哪一國，規劃每4年建造1艘，共計8艘，第1艘預計8年後下水。1051222

(中央社)