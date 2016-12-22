苗縣總預算過關 拚收支賸餘還債

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苗栗縣106年度總預算案今天在縣議會完成3讀，縣長徐耀昌說，為改善苗栗財政，盡力開源節流，105年總決算可望出現18年來首次收支賸餘，明年將善用經費施政，讓鄉親有感。

苗栗縣議會今天3讀通過苗縣106年度總預算案，預算規模較上一年度縮減1.6億元，其中歲入191億5900萬元，較105年度減少9375萬元，歲出188億5912萬元，較105年度減少1億6000餘萬元，淨還債可達3億元。

儘管部分綠營議員主張刪除部分預算，試圖終結縣議會20餘年來「分文未刪」現象，但表決結果仍破功，縣議員羅貴星、陳光軒事後都在臉書表達遺憾。

徐耀昌請議員、民眾放心，並表示縣府為避免收入無法兌現過去已開支票，改採「量入為出」預算政策，改變苗栗縣過去年年產生資金缺口40餘億元情形，104年節流近47億元，105年度整體預算規模大幅縮減近50億元，106年再縮減1.6億餘元。

徐耀昌指出，103年底接任縣長時，苗栗縣財政狀況相當嚴峻，目前受行政院「地方政府財政紀律異常控管機制」，為求財政及早回歸正軌，唯有核實編列，縮減預算規模，以達實質收支平衡，經各單位努力，105年度總決算可望出現18年來首次收支賸餘，為苗栗財政改革跨出成功第1步。

徐耀昌表示，縣府不僅務實編列預算，且將善加運用經費全方位施政，讓鄉親有感，歷經近2年「開源節流」，目前已經看到初步成果，年底縣府員工和退休人員的年終獎金也可如期發放，有信心逐步改善苗栗財政，讓縣政穩健發展。1051222

(中央社)