永和新春購 推廣在地美食
新北市永和區公所今（22日）上午舉行「新春購，好運來」活動，開場時不但有街頭藝人現場演唱，也邀請智光商工的同學們帶來儀隊及舞蹈等精采表演，接著由永和區在地店家展示令人食指大動的特色佳餚，以及包裝精美內容充實的特色伴手禮，讓民眾於年節前先感受新春氣息。
永和區長吳興邦表示，永和區為住商混合區，在地產業多為服務業，區內職業婦女上班族多，為顧及大家要上班，沒時間採購年貨，另外為了宣傳本區在地店家及特色美食文化，區公所特地為大家貼心整合150道年菜及伴手禮，製成精美DM公布在永和區公所的網頁上，並放置於各里辦公處及活動中心供民眾索取。
永和區公所邀集14家在地餐廳及10家特色伴手禮美食店家參與本次活動，推薦各店人氣菜餚、伴手禮，並設計、印製DM放置於里辦公處供民眾索取，DM及現場皆有店家特別提供的預購優惠，請大家準時前來參加，好康千萬別錯過！
(中時)
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