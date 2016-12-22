台聖斷交都怪陸？李艷秋：陸委會煽動仇中情緒自保

陸委會主委張小月。(本報系資料照/劉宗龍攝)

台聖斷交後，陸委會發聲明譴責大陸誘迫聖國與我斷交。資深媒體人李艷秋今表示，對岸於非洲已深耕十多年，說「迫」只是自我安慰，煽動仇中情緒自保。

陸委會昨發聲明，譴責大陸用金錢外交誘迫聖國與我斷交。李艷秋發文指出，大陸於2000年便建立中非合作論壇，已深耕十多年，去年更提供600億資金進行10大合作計畫。「我們的非洲三友邦，其實都像哈巴狗，等著中國摸頭餵食，只看老共要不要而已。」她表示，陸委會稱「迫」只是自我安慰，煽動仇中情緒自保。

對於陸委會稱「對岸此舉傷害台灣人民感情，破壞台海穩定。」李艷秋認為，不認九二共識，這是必然的發展，而這段話有種向對岸撒嬌的意味，問題是「人家沒把你捧在手心裏，向變心人撒嬌只會尶尬得藍瘦香菇。」。

李艷秋表示，面對嚴峻的國際情勢，蔡總統說要團結，「但我們更想了解妳有什麼辦法應對？」如果只能在斷交時發譴責文，「那麼陸委會這篇文只要換掉國家名稱就能重複使用了。」她請陸委會「既然要刷存在感，就要認真一點」。

(中時電子報)