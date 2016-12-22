英勇女警追車1公里 逮獲通緝犯

21歲男警王冠詠（左），與女警林雨漩執行臨檢勤務，追緝郭姓通緝犯駕駛的貨車，導致手肘、膝蓋受傷。（李文正攝）

台北市士林分局後港派出所2名員警林雨漩、王冠詠，2人畢業1年多，今天下午執行臨檢勤務，發現小貨車駕駛神色緊張，經查後有多項通緝，員警喝令下車，但駕駛不從欲逃逸，林姓女警從車窗鑽入車內搶下鑰匙，未料拔開後，貨車未熄火還衝撞警車，女警半身掛在車門外，被拖行200公尺遠，掉落快車道，又跳上熱心民眾的機車狂追1公里，連民眾都讚賞這名身材150多公分的女警相當英勇。

21歲男警王冠詠，去年10月到後港派出所服務，一起服勤的女警林雨漩28歲，1月剛報到，昨天下午1時40分，在士林監理站前承德路，進行臨檢勤務，發現一輛老舊貨車，駕駛神情怪異，拿出身分證後四處張望，員警掌上電腦發現是通緝犯時，男警立即喝令駕駛下車，同時上前要打開車門要逮捕駕駛。

男警看到通緝犯倒車衝撞，雙方拉扯造成手指受傷，看到同事被拖行，他跳上熱心民眾的機車，連追1公里，直到貨車加速消失在車陣中，2名員警到重慶北路派出所通報附近警局，進行攔截圍捕，追捕該輛藍色小貨車。

(中時)