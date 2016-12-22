陸師院女生裸體墜樓亡 警排除他殺

大陸齊魯師範學院高新校區一名女學生娜娜日前墜樓身亡，警方22日調查後說，排除他殺。

澎湃新聞網報導，娜娜12月18日淩晨從齊魯師範學院高新校區3號樓宿舍四樓墜下，經搶救不治。

面對目前的調查結果，娜娜的母親王梅說，她無法接受。

娜娜的同學表示，娜娜平時就有裸睡的習慣，而身上存在傷痕可能是在跳樓的過程中造成。娜娜的表姐李豔則不認同此說法，她稱表妹是個保守的人，在家從不裸睡。

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(旺報)